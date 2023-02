Milan, De Ketelaere resta un mistero: spaesato anche col Monza

Il Milan, anche con la vittoria, non può essere contento per tutto. Charles De Ketelaere resta un oggetto misterioso

Il Milan batte per 0-1 il Monza, grazie al gol di Messias. I rossoneri, al momento, tornano al terzo posto in classifica. Il Milan, anche con la vittoria, non può essere contento per tutto. Charles De Ketelaere resta un oggetto misterioso. Anche contro il Monza, il belga ha sbagliato un gol molto semplice per questi livelli. Ne parla l'edizione odierna del Corriere della Sera.