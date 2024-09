Su Xabi Alonso: "Se analizzi il giocatore si vedeva che era predisposto perché aveva grande responsabilità e determinazione. Chi fa il centrocampista ed ha qualità tecniche, ma passa tanto tempo al Liverpool come lui ha qualità tecniche straordinarie. La palla la faceva viaggiare e bene, ma aveva anche grande capacità fisica. In finale siamo andati a contrasto in maniera pesante. Da allenatore sta stupendo tutti per la velocità dei suoi passi. Giocare contro il Bayer Leverkusen è tosta".