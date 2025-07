Milan, Allegri come nel 2010? Sabatini: 'Lì c'era il mercato. Ora ...'

"Non se la prendano i tifosi del Milan e nemmeno Allegri, ma qui siamo a un livello social che non corrisponde al calcio". Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato sui social del momento del Milan e del ritorno di Allegri in rossonero. Ecco le sue parole: "Perché basta mettere la musichetta 'Balorda nostalgia' e ritorna tutta la magia di Allegri del 2010? Ma no, c'era il mercato lì. C'era una squadra che era arrivata terza e non ottava".