Milan, Allegri accoglie Saelemaekers. Il belga saluta la Roma così

Alexis Saelemaekers potrebbe essere un jolly molto importante per il Milan di Massimiliano Allegri . L'esterno belga torna dal prestito ottimo con la Roma. Una grande stagione per il giocatore che infatti ha salutato i giallorossi con un bellissimo video messaggio su Instagram. Ecco le immagini e le sue parole.

Saelemaekers torna al Milan. Il messaggio alla Roma: "Abbiamo sognato e lottato"

"Che emozione rivivere tutti questi momenti. Avevo iniziato quest’anno con tanti obiettivi in mente, ma mai avrei immaginato di vivere così tante emozioni. All’inizio, purtroppo, l’infortunio mi ha tenuto lontano dal campo e da voi... ma il mio cuore era sempre lì, accanto alla squadra. Ho lavorato duro per tornare, e quando l’ho fatto, ero più carico che mai. Abbiamo sognato insieme. Abbiamo lottato, sofferto, gioito. E voglio ringraziare i miei compagni, la società... e soprattutto voi tifosi per l’affetto, il calore e il supporto che mi avete regalato".