E infine quelle del direttore sportivo: "Sono molto sorpreso dall'organizzazione del Milan. Da subito ho sentito disponibilità di tutti per stare al meglio possibile. Abbiamo ancora tanta strada da fare, siamo ai primi passi, ma serve fiducia. Abbiamo deciso insieme alla società di cambiare in panchina, serviva un allenatore importante come Allegri. Non c'erano dubbi dopo una chiamata tra me e lui. Con Furlani siamo partiti a Lugano: in due ore insieme abbiamo capito che c'era la sinergia. Cercheremo di dare il meglio possibile".