Milan, Agresti: “Allegri, simpatico sì, ma anche molto serio”

Il Milan è stata la prima squadra a radunarsi per cominciare la preparazione estiva. Un segnale chiaro mandato a tutte le altre. Questo il parere di Stefano Agresti, vice-direttore de La Gazzetta dello Sport, intervenuto a Radio Radio per commentare il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera: "Non ha sbagliato niente nel dare le risposte e per come è entrato nel mondo Milan. Ha detto cose molto sensate: lavoro, ha dimostrato la forza dell'allenatore nell'assumersi la responsabilità proprie dell'allenatore del Milan; chi allena il Milan deve sapere che si gioca per vincere".