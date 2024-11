Su Rolando Mandragora: "Rolando ha dimostrato un carattere incredibile, è tornato in campo a 35 giorni dall'intervento al menisco e lo ha fatto bene. Alla Fiorentina c'è concorrenza, è vero, ma questo significa che c'è un organico importante, è una squadra che ha una serie di variabili ed eventuali protagonisti in mezzo al campo. Come è rientrato Palladino gli ha dato subito una maglia... Essendo i viola impegnati su tre fronti, ci sarà spazio per tutti, è normale l'alternanza. Il contratto è un particolare in questo momento, ma non argomento. Lo diventerà, ma ora deve stare solamente concentrato sulla Fiorentina". LEGGI ANCHE: Milan, si avvicina il mercato invernale: qual è il reparto da rafforzare?