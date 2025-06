Miangue: “Milan, De Cuyper è pronto: ecco la differenza con Theo”

Senna Miangue, ex difensore di Inter e Cagliari in Serie A, oggi in Belgio al Cercle Bruges, ha parlato di Maxim De Cuyper, terzino sinistro belga, classe 2000, di proprietà dei rivali cittadini del Bruges e obiettivo di calciomercato (anche) del Milan per quest'estate in un'intervista in esclusiva per 'Tuttosport'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.