McKenzie: “Pulisic giocatore di classe mondiale. Al Milan sta brillando”

Al Milan, Pulisic ha ritrovato grande fiducia: "Ogni giocatore ha bisogno della stima dell'ambiente e dello staff così da poter entrare in campo e giocare con la mente libera, senza dover pensare troppo. Soprattutto per un giocatore offensivo è importante avere questa disposizione mentale. Poi per chiunque è dura far bene in una squadra collaudata, entrare in campo a 10 minuti dalla fine e fare la differenza contro difese chiuse (come accaduto al Chelsea, ndr). In quel caso la palla la vedi pochissimo... però da quando è al Milan ha ritrovato fiducia, entusiasmo, carisma e quel fuoco che serve per spaccare tutto".