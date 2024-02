Le probabili formazioni di Monza-Milan. Stefano Pioli dovrebbe operare un doppio cambio in attacco per il match di domenica sera

Dopo il successo contro il Rennes in Europa League, il Milan tornerà in campo all'U-Power Stadium alle ore 20:45 di domenica 18 febbraio contro il Monza. Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it' il tecnico Stefano Pioli dovrebbe optare per Mike Magnan in porta e una difesa a quattro composta da Alessandro Florenzi, Malick Thiaw, Matteo Gabbia e Theo Hernandez. A centrocampo spazio e Yacine Adli e Tijjani Reijnders, mentre a supporto dell'unica punta Luka Jovic dovrebbero agire Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Noah Okafor.