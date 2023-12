Materazzi: “Maldini ha parlato per difendere il Milan. Su Cardinale…”

Materazzi: "Cardinale arriva al Milan con la gelatina e vuole solo apparire"

"Le parole di Maldini sono state rilasciate per difendere sé stesso e per difendere il Milan, come ha sempre fatto. Ha vinto uno scudetto ed è andato via con tantissima dignità. Ha detto quello che pensa. Tutti gli rimproverano l'acquisto di De Ketelaere però si dimenticano di Leao, Theo, Maignan e Tonali. Questi li ha portati Paolo Maldini andando a parlare con loro per fargli capire la storia del Milan. Al Milan arriva Cardinale con la gelatina e gli piace apparire. Più di Paolo. Ma Maldini è Maldini e lo sarà per tutta la vita e per tutti i milanisti".