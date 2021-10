Materazzi: “Il Milan ha un nonno fenomenale come Ibrahimovic” | News

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul suo ex compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic

Intervenuto nel corso del 'Festival dello Sport', Marco Materazzi ha parlato della lotta scudetto. Queste le parole del difensore campione del mondo nel 2006. "Il Napoli che va come un treno, il Milan che ha dei ragazzi terribili e un nonno fenomenale come Zlatan Ibrahimovic che dimostra che si può ancora fare la differenza a 40 anni. Poi c'è la Juventus che non molla mai. Ma ci sono anche squadre, tipo Fiorentina, che possono sgambettare chiunque".