MERCATO MILAN E TOP NEWS – Belotti, si fa sul serio. La clausola di Pioli

Tante novità di mercato e non solo in questa giornata per il Milan: dalla novità sulla clausola presente nel contratto di Stefano Pioli, alle conferme dell'interesse per il giovane Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa. Non bisogna ovviamente dimenticare il futuro di Yacine Adli e il ritorno di fiamma per Andrea Belotti. Infine, non per importanza, ecco la nostra intervista esclusiva ad un ex calciatore belga. Nelle prossime schede, le Top News di giornata sui rossoneri!