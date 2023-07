Materazzi stuzzica Ibra: “Grande personalità, ma l’anno dello Scudetto…”

Le parole di Marco Materazzi su Zlatan Ibrahimovic

«Paura quando andò via Ibra? No perché andò via uno che la Champions non l'aveva mai vinta e arrivò uno che aveva appena fatto il triplete. A parte questo, ha giocato in tutti i top club d'Europa, ha sbagliato forse i tempi in cui è stato in quelle squadre. Ha una grandissima personalità, quando era in campo faceva la differenza. Anche se nell'anno dello scudetto il giocatore fondamentale del Milan è stato Giroud, tante volte decisivo».