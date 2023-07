Milan, preso Okafor: ecco come giocherebbe con lo svizzero

Il ventitreenne ha trovato il primo gol in carriera il 28 luglio contro il Neuchatel Xamax . Il 31 gennaio 2020 si trasferisce nella squadra austriaca per 11 milioni . Ora, terminata la sua esperienza con il Salisburgo, l'avventura al Milan.

Come cambia il Milan con Okafor? Ecco il nuovo acquisto

Stefano Pioli medita sul come far giocare il Milan. Le alternative sono due: 4-3-3 o 4-2-3-1. Probabilmente si partirà con il primo sistema in questa stagione. Okafor è un giocatore estremamente duttile lungo tutto il fronte offensivo. Nei rossoneri, qualunque sarà il modulo utilizzato, occuperebbe la posizione di esterno sinistro o di punta centrale.