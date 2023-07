Calciomercato – Dalla Spagna: “Chukwueze andrà al Milan al 99%”

Il Milan, nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, sembra non avere la minima intenzione di fermarsi. Dopo i primi cinque colpi ufficializzati, nella giornata odierna avrebbe chiuso anche per Noah Okafor, mettendo a segno un colpo a sorpresa, dal momento in cui l'attaccante svizzero sembrava essere momentaneamente uscito dai radar della cronaca. E si appresta a mettere un punto anche sull'affare che porta a Samuel Chukwueze del Villarreal.