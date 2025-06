"La luce è arrivata troppo presto. Ero giovane, non vedevo i pericoli. Quando sei adolescente, quando non hai ancora giocato in prima squadra, può essere pericoloso. Sui social non hai la mentalità giusta: devi metterti in mostra, dimostrare il tuo valore, vivi per gli altri. Questa non è la realtà. Oggi fa parte della vita dei giovani calciatori, ma allora non lo era. Ero il primo. Non avevo un esempio da seguire, nessuno poteva consigliarmi, avvertirmi. Ero un crash test. Ho aperto la strada agli altri".

"La gente mi vedeva come una macchina da soldi. Ero un burattino" — Se pensa di non essere stato ben protetto: "Non ero ben circondato. La gente e il sistema mi vedevano come una macchina da soldi, non come un ragazzo che voleva realizzare il suo sogno. Contratti, soldi, visibilità... Pensavo solo al calcio. Le persone intorno a me mi parlavano solo per sfruttare il mio talento o la mia immagine. Credevo in loro. In realtà, ero il loro burattino; non mi amavano davvero. Per esempio, nel 2016, dopo il prestito al Malaga, ero molto legato al Paris-Saint-Germain. Il presidente parlò a lungo con mio padre. Ma la cosa fallì perché alcune persone volevano rovinarmi la carriera, perché li avevo lasciati".

"Questa eccitazione era bella, ma alla fine ho dimenticato la mia vita. Non sono cresciuto normalmente. I social media mi hanno rubato un po' l'infanzia, mi sono reso conto di essere cresciuto senza amici. Provo ancora quella sensazione di solitudine. Ancora oggi non ho amici. Se dovessi andare in vacanza con qualcuno, a parte mia sorella o i miei genitori, non saprei con chi. Probabilmente è stato il prezzo che ho dovuto pagare".

Mastour: "Dopo il Milan non ho mai trovato il mio posto" — Sull'addio al Milan: "Non ho mai trovato il mio posto. Se ho commesso degli errori, non ho problemi a dirlo. Ho sempre avuto un atteggiamento professionale e una buona mentalità. Forse ho fatto delle scelte sbagliate. Probabilmente ho corso troppo in fretta. Se avessi proceduto un passo alla volta, la mia carriera sarebbe stata sicuramente diversa. La vita è così. Non ho trovato il posto giusto per dimostrare le mie capacità. Sono consapevole che il mio talento è un dono di Dio. Se mi ha dato queste qualità, è perché ha un progetto per me".

Su come si è fatto aiutare: "Ho un mental coach, con cui lavoro molto sul mio stato d'animo e sulle mie emozioni, perché ho vissuto un periodo di depressione. Questi momenti difficili mi hanno insegnato che nella vita bisogna essere uomini prima di essere calciatori. Chi mi circondava quando ero "inflazionato" se n'è andato, chi mi idolatrava parla male di me su internet. Quando fallisci, sei solo. Mi ha fatto crescere. Ho appena trascorso una stagione senza una squadra, dopo essere tornato dal Marocco. Mi allenavo due volte al giorno a casa, a Reggio Emilia, con un personal coach. Giocavo le partite nella mia testa, con la mia immaginazione. Non mi compiaccio di me stesso. Devo reagire e continuare a migliorare. La fiamma è ancora lì. Sento di avere ancora qualcosa da fare e da dire nel calcio".