Martorelli: 'Il Milan non ha rimpiazzato Reijnders. Su Vlahovic ...'
Giocondo Martorelli a Tuttomercatoweb.com ha parlato del calciomercato del Milan, dalla cessione di Reijnders alla situazione di Vlahovic
La Serie A è già partita. La prima giornata ha palesato le difficoltà del Milan sia in difesa sia in attacco, nella fase realizzativa. Chi lo scorso anno ha dato un contributo molto importante in quest'ultima fase è stato Tijjani Reijnders. Ora l'olandese è al Manchester City, alla corte di Guardiola. Al suo posto, però, secondo Giocondo Martorelli - operatore di mercato intervenuto a 'Tuttomercatoweb.com' - Reijnders non è stato sostituito bene sul calciomercato dalla dirigenza rossonera. Di seguito, si riportano le sue considerazioni.

Le sue parole sul mercato di Juventus e Milan: "Juventus e Milan sono in leggero ritardo su quello che è il perfezionamento di una campagna acquisti che potrebbe renderli competitivi per il campionato. Mi sembra che ci siano idee confuse. Gli ultimi giorni rappresenteranno l'ago della bilancia".

Su chi dovrà sostituire Reijnders: "Vedo in grande difficoltà il Milan che ha perso giocatori importanti, uno su tutti Reijnders e non lo ha rimpiazzato nel migliore dei modi".

Infine, su Vlahovic: "Penso che Allegri avrebbe fatto di tutto per portare a casa Vlahovic". Il tecnico livornese verrà accontentato in questi ultimi giorni di calciomercato? Si attendono sviluppi.

