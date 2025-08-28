Martorelli: 'Il Milan non ha rimpiazzato Reijnders. Su Vlahovic ...'

La Serie A è già partita. La prima giornata ha palesato le difficoltà del Milan sia in difesa sia in attacco, nella fase realizzativa. Chi lo scorso anno ha dato un contributo molto importante in quest'ultima fase è stato Tijjani Reijnders. Ora l'olandese è al Manchester City, alla corte di Guardiola. Al suo posto, però, secondo Giocondo Martorelli - operatore di mercato intervenuto a 'Tuttomercatoweb.com' - Reijnders non è stato sostituito bene sul calciomercato dalla dirigenza rossonera. Di seguito, si riportano le sue considerazioni.