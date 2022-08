Martinez: “De Ketelaere ti lascia a bocca aperta per tecnica ed eleganza”

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Roberto Martinez, c.t. del Belgio, ha parlato di Charles De Ketelaere, nuovo acquisto del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Charles ti ruba l’occhio, ti lascia a bocca aperta per capacità tecnica, plasticità, eleganza del gioco. Ha una coordinazione, una abilità nell’ultimo passaggio e nel calciare in porta che pochi altri alla sua età hanno in Europa. Concentriamoci sul campo e non sui paragoni. Charles è sempre cresciuto, lo abbiamo accompagnato in un progetto dall’Under 21 alla prima squadra e ha una straordinaria capacità di occupare tutte le zone di attacco. Sa adattarsi alle esigenze soprattutto grazie alla sua tecnica". Milan, si riparte contro l'Udinese: le ultime sui rossoneri.