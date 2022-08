Martinez: “Mi aspetto molto da Origi. De Ketelaere ti ruba l’occhio” | News

Roberto Martinez, Commissario Tecnico della Nazionale belga, ha parlato dei 'suoi' calciatori presenti nella rosa del Milan

Enrico Ianuario

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', il Commissario Tecnico del Belgio, Roberto Martinez ha parlato dei belgi presenti nel Milan. Queste le sue dichiarazioni.

Se si aspetta una partenza razzo da parte dei calciatori 'milanesi': "Ci sono 14 settimane per arrivare al top in Qatar: è importante per tutti avere subito un ruolo in squadra. Da questo punto di vista, la posizione di Origi e De Ketelaere è diversa rispetto a quella di Lukaku: loro sono in un nuovo club, Rom è tornato a casa".

Su cosa si aspetta da Origi: "Molto, perché è maturo e ha avuto il privilegio di stare in uno spogliatoio incredibile come quello del Liverpool. Pur giocando poco dall’inizio, ha deciso molte partite. Ora ha la giusta voglia di partire dall’inizio, anche perché Divock ha una dote: nei momenti difficili, improvvisamente compare e decide. Penso sia pronto per stare in una squadra nuova del livello del Milan: è importante che i compagni gli indichino il cammino dopo lo scudetto vinto".

Martinez su De Ketelaere: "Charles ti ruba l’occhio, ti lascia a bocca aperta per capacità tecnica, plasticità, eleganza del gioco. Ha una coordinazione, una abilità nell’ultimo passaggio e nel calciare in porta che pochi altri alla sua età hanno in Europa".

Ancora su De Ketelaere: "Concentriamoci sul campo e non sui paragoni. Charles è sempre cresciuto, lo abbiamo accompagnato in un progetto dall’Under 21 alla prima squadra e ha una straordinaria capacità di occupare tutte le zone di attacco. Sa adattarsi alle esigenze soprattutto grazie alla sua tecnica".

Su Saelemaekers: "Vero, è un valore aggiunto per la squadra. Ha avuto una progressione eccellente in questi due anni giocando in una posizione moderna di attacco. Mescola doti fisiche, perché copre grandi fette di campo, a ottime qualità tecniche, perché sa decidere con una giocata. Lo abbiamo seguito da vicino e ci siamo convinti che il Milan è lo spogliatoio perfetto per crescere ancora".