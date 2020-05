Marra (prep. atletico): “Ripresa Serie A e rischio infortuni, vi spiego”

ULTIME NEWS – Emanuele Marra, ex preparatore atletico del Milan ai tempi di Montella, ha parlato dei rischi che riguardano a ripresa della Serie A. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a ‘Il Corriere della Sera’: “Gli oltre due mesi trascorsi dall’ultima partita di campionato non sono stati di totale inattività, i professionisti hanno seguito le indicazioni dei preparatori, ma servirà molta attenzione negli allenamenti. Occorrerà gradualità specie per disputare partitelle a campo intero. Saranno necessarie almeno tre settimane di sedute per essere pronti alle gare”.

Sula ripresa della Serie A: “Se il campionato riprenderà il 13 giugno vedremo nelle prime settimane numerosi casi di crampi o di cali atletici nel finale delle partite, come succede a inizio stagione. Il rischio di infortuni è reale, non tutte le squadre hanno attitudine a giocare ogni due-tre giorni. È fondamentale lavorare sul recupero. L’aspetto che inciderà di più è quello psicologico: in caso di positivo, subentra negli altri il timore di essere stati contagiati. Paura e stress incidono sul fisico. La figura dello psicologo a supporto dei giocatori sarebbe fondamentale”.

