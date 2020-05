PM – Cessione Milan, trattativa in corso tra Arnault e Elliott: le ultime

MILAN NEWS – Di Louis Girardi

Milan, ci risiamo. Il club torna in vendita, ma questa volta nessun signor nessuno. Il club rossonero fa gola a molti, ma il più attivo e interessato è il francese Bernard Arnault. Già questo inverno ci sono stati degli incontri tra Ariedo Braida ed un intermediario del gruppo francese all’Hotel Principe di Savoia a Milano. La trattativa prosegue anche se alcuni accordi a Marzo sono saltati a causa del comune di Milano, che tardava a dare l’ok alla costruzione del nuovo stadio. Oggi le cose stanno cambiando e per il nuovo impianto il comune ha fatto sapere che il progetto piace. Arnault nel suo Milan vorrebbe Braida, Paolo Maldini, un nuovo Ds e Andriy Shevchenko come allenatore. Ad oggi Elliott ha dato la priorità proprio ad Arnault, ma nel caso di mancati accordi ci sarebbe un gruppo dal Qatar disposto a comprare il Milan. Se Maldini questa estate dovesse restare, ciò potrebbe significare che la trattativa tra Elliott ed Arnault starebbe continuando e che le parti avrebbero l’intenzione di raggiungere un accordo il prossimo anno con l’ok alla costruzione del nuovo stadio.

