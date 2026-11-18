De Winter e Hutchinson hanno incontrato i tifosi del Milan: le immagini dell'evento

Giuseppe Marotta torna a parlare del futuro degli Stadi italiani e della necessità di investire sulle infrastrutture per rendere il calcio maggiormente competitivo a livello internazionale. Il presidente dell'Inter è intervenuto allo sport talk “Attrarre i capitali esteri e valorizzare il sistema per un reale rilancio”, organizzato da RCS, affrontando diversi temi: dal nuovo stadio di Inter e Milan alle differenze economiche con i vari club europei.

Milan, le parole di Marotta

«Scaroni ha già detto tutto. Credo che uno stadio nuovo debba rispondere anche ad alcuni concetti che sono sicuramente prioritari, in primis il fatto di divulgare un senso di appartenenza, perché lo stadio è la casa del club."

ha voluto sottolineare l'importanza di realizzare una struttura capace di andare oltre alla semplice utilizzazione sportiva, diventando un vero e proprio punto di riferimento per i tifosi, società e città:

Marotta, successivamente, ha evidenziato come in Italia la maggior parte degli stadi non sia di proprietà delle società calcistiche, ma bensì dei comuni:

E non a caso in Italia tutti gli stadi, tranne tre in Serie A, sono di proprietà degli enti comunali o del CONI nel caso di Roma. Deve rispondere ai crismi del senso di appartenenza, della sicurezza e dell’accoglienza. Perciò dotare questa struttura di ospitalità va valutato a 360 gradi, sia nel rapporto con le aziende sponsor che con il semplice tifoso che occupa la curva, sapendo comunque che uno stadio è anche un contenitore di grandi emozioni."

Il nuovo impianto, tuttavia, rappresenterebbe anche un importantissima risorsa economica per i club milanesi, con delle ricadute dirette sulla sostenibilità e sulla competitività:

Non dimentichiamoci poi che è un asset di bilancio e quindi rappresenta anche un aspetto patrimoniale non da poco, che può servire chiaramente nella stesura del bilancio. Siamo in uno sport dove la competitività è fondamentale ed è garantita anche, purtroppo, dal fatto che ci siano disponibilità finanziarie economiche per andare ad allestire delle squadre forti. La differenza che c’è oggi tra noi e alcune società, come il Real Madrid, è molto forte: noi oggi siamo arrivati intorno ai 100 milioni a testa, il Real è già sui 300 milioni, con l’obiettivo di arrivare a 500 milioni».

In chiusura, il presidente nerAzzurro ha voluto analizzare il cambiamento delle proprietà dei club italiani che, negli ultimi anni ha visto l'arrivo di alcuni investitori stranieri, rappresentando una risorsa molto importante in un contesto in cui è venuta progressivamente meno la presenza di grandissimi imprenditori italiani come, ad esempio, Gianni Agnelli e Silvio Berlusconi.

«Nel Nord Italia non c’è più quell’imprenditoria che c’era nel dopoguerra e quindi sono venuti a mancare i cosiddetti mecenati, cioè quegli imprenditori che rivolgevano attenzione alle società calcistiche delle loro città, caso ultimissimo a Milano con Berlusconi e Moratti. E meno male, dico, che sono arrivate proprietà straniere, perché se non ci fossero state proprietà straniere, evidentemente il nostro calcio sarebbe ancora più in difficoltà."

Marotta poi ha voluto riconoscere anche il fascino del calcio italiano sugli investitori internazionali, evidenziando anche il confronto con la Premier:

"Quindi l’appeal c’è; è evidente che le proprietà straniere vengono in Italia dopo che, magari in alcuni casi, hanno potuto valutare un approccio con la Premier League, che è il campionato più importante, ma lì i valori anche di acquisto dei club sono nettamente superiori al nostro, per cui di ripiego poi vengono in Italia».