Marotta: "Serie A in sofferenza. Non siamo competitivi come altre leghe" (getty images)

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Beppe Marotta ha parlato della Serie A. Queste le dichiarazioni dell'Amministratore Delegato dell'Inter: "La Serie A è in sofferenza, non siamo competitivi come altre leghe. Sicuramente il Napoli è un modello vincente, una società lungimirante. Ben venga il loro entusiasmo. La Juve invece è un po' in difficoltà".