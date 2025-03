Marotta: “Nuovo San Siro? Vi svelo le intenzioni di Inter e Milan”

"Per quanto riguarda lo stadio avrete appreso dalla stampa che a brevissimo le due società presenteranno una proposta. In questo momento, in una città come Milano, due gloriosi club come Inter e Milan abbiano diritto ad avere uno stadio all’avanguardia, perché l’asset stadio rappresenta tanto per un club. Noi squadre italiane abbiamo un grosso gap con quelle europee e quindi da questo punto di vista i nostri azionisti sono stati fin dall’inizio molto lungimiranti, hanno posto fin dall’inizio un focus particolare sulla costruzione del nuovo stadio. Sono in grado di proferire grandissimi investimenti per cui auspico che nel giro di pochissimi giorni si possa arrivare ad una proposta da presentare al Comune da parte di entrambi i club".