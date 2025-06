Marocchi spiazza tutti: 'Reijnders era il freno a mano del Milan: vi spiego ...'

Giancarlo Marocchi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport', nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione 'Sky Calciomercato - L'Originale', soffermandosi in modo particolare su Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan. Parere spiazzante quello dell'opinionista sportivo, che ha parlato del centrocampista olandese come di un freno per il club rossonero.