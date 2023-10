Marino: “Scudetto? La Juventus è un outsider rispetto a Inter e Milan”

Intervistato dai microfoni di Radio 24, Pierpaolo Marino ha parlato del Milan in vista della lotta per lo scudetto

Intervistato dai microfoni di Radio 24, Pierpaolo Marino ha parlato del Milan in vista della lotta per lo scudetto. Secondo l'ex dirigente, infatti, ha spiegato che, come favoriti alla vittoria finale, vede l' Inter e i rossoneri di Stefano Pioli , mentre la Juventus rimane un outsider rispetto alle due milanesi. Ecco le parole di Marino .

"La Juve nella lotta Scudetto la tengo sempre dentro, perché ha mentalità vincente e non ha le coppe. Anche se il mio amico Max Allegri non lo dice per una questione di comunicazione. Io vedo i bianconeri come outsider rispetto a Inter, Milan e Napoli". LEGGI ANCHE: Milan, i pochi dubbi in vista del match con il Borussia Dortmund >>>