Pierpaolo Marino , ex dirigente del Napoli , ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Marte', soffermandosi in modo particolare su Noah Okafor , trasferitosi dal Milan al club partenopeo. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Ex Milan, Marino critica aspramente il Napoli: fatale l'acquisto di Okafor

"Noah Okafor è un'alternativa sulle fasce, può giocare anche al posto di Matteo Politano, però è una scommessa. La dirigenza del Napoli è andata sul giocatore svizzero negli ultimi momenti del mercato, e lo ha fatto perché era rimasta a mani vuote. Non è una scelta programmatica, a mio avviso. Il Napoli non si può rinforzare con le riserve di una squadra come il Milan, considerando il valore della rosa di Antonio Conte. Capisco la delusione come anche la conferenza stampa di Giovanni Manna, che ha ammesso la mancanza di tempismo. Anche la vicenda Danilo ci ha raccontato un Napoli arrivato in ritardo su certe cose. Quando non si centrano le ipotesi A, B e C sul mercato, la vicenda diventa piacevole. Manna ha sentito il bisogno di andare a giustificarsi e spiegarsi: peccato. In campo ci va una squadra di leoni, da qualche settimana a questa parte: lasciamo da parte il mercato e concentriamoci sul campionato". LEGGI ANCHE: Milan, dopo la rivoluzione c'è bisogno di continuità. E dal mercato estivo... >>>