Marianella: “Capisco le parole di Maldini. Su De Ketelaere dico…”

Marianella: "Il Milan ha vinto lo Scudetto anche grazie a Maldini e Massara"

Su Maldini: "Quando c’è un lungo e grande amore che finisce c’è grande amarezza, quindi capisco le parole di Maldini. È un amore che ha radici addirittura familiari. Un rapporto finito per incomprensioni, non per mancanza di risultati. Il Milan ha vinto lo scudetto grazie al grande lavoro di Pioli ma anche a quello fatto dalla dirigenza, con Maldini e Massara. Per alcune situazioni sono d’accordo con Paolo: quando arriva un fondo che diventa proprietario di una società non esistono bandiera e non esistono colori, l’ottica aziendale cambia. Sono stra d’accordo con lui quando parla di algoritmi".