Calciomercato Milan – Il Diavolo vuole chiudere presto per Ouédraogo

Nelle ultime settimane si è spesso parlato di Assan Ouédraogo come possibile rinforzo del Milan già nel calciomercato di gennaio. Il talento classe 2006 dello Schalke 04 ha però subito un infortunio abbastanza importante che rischia di tenerlo fuori per parecchio tempo. E questo avrebbe potuto anche allontanare il Diavolo da una chiusura immediata.

Nonostante il guaio fisico rimediato da Assan Ouédraogo, il Milan sarebbe fortemente intenzionato a chiudere al più presto. A riferirlo è l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che ha spiegato come il club rossonero sarebbe in pole position per il classe 2006 da diversi mesi. Superata la concorrenza dell'Inter e delle principali big europee.