Marianella: “L’Ucraina ha tanti vantaggi, contro l’Italia…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato in vista del match fra Italia e Ucraina

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato in vista del match fra Italia e Ucraina, valido per la qualificazione ad Euro2024: "L'Ucraina è una buona squadra e ha il vantaggio di aver già affrontato due volte l’Inghilterra mentre l’Italia deve giocare ancora a Wembley. L’Ucraina ha tanti vantaggi, i punti reali perché i punti potenziali non sono mai gli stessi di quelli reali".