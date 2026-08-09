La pesante sconfitta per 3-0 incassata dal Milan contro il Chelsea di Xabi Alonso cancella del tutto i segnali positivi emersi negli altri test estivi. A tracciare un bilancio della prestazione dei rossoneri è stato Massimo Marianella, voce della telecronaca del match, intervenuto ai microfoni di Sky sport proprio per analizzare il momento vissuto dalla squadra rossonera.

Milan, le parole di Marianella

"A me è piaciuto Torriani, ha salvato 2-3 gol. È entrato bene Diawara. Il Milan non ha avuto l’apporto sperato da Leao. Modric ha fatto il suo. Mi è piaciuto il givoane Comotto. Mi sono piaciuti i giovani: i giovani hanno dato l’idea che qualcosa c’è."

Nonostante il passivo rimediato contro gli inglesi, il giornalista ha voluto evidenziare le buone risposte arrivate dalle seconde linee. Tra le note positive, infatti, spicca la prova del giovane portieredecisivo per evitare un passivo ancora più pesante grazie a 2-3 interventi fatti durante il match. Giudizio positivo anche per l'impatto a gara in corso di Diawara e per la forte personalità mostrata da Comotto. Tra i volti nuovi, inoltre, è piaciuta molto la grinta dientrato con la giusta determinazione

Per il tecnico portoghese si è trattato di un test fondamentale per valutare lo stato del suo sistema di gioco. Come sottolineato da Marianella, Amorim continua a lavorare sul 3-4-2-1 approfittando dell'impegno ad alto livello per ruotare gli uomini avuti a disposizione e collaudare le nuove risorse tattiche:

Amorim schiera sempre la sua solita squadra col 3-4-2-1. Qui sta costruendo. Mi è piaciuto come è entrato Gonçalo Ramos, è entrato con voglia. Mi è piaciuto meno Nkunku, che di solito mi piace: non si è visto. Milan rivedibile, che veniva da due risultati positivi. Amorim ha usato la partita per fare esperimenti".