Marelli sul Var in tv: “Bello capire come si arriva a una decisione”

Infine, l'ex arbitro ha concluso: "C'è ancora tanta gente che il varista chiama l'arbitro e questo non risponde. Non è assolutamente così e con questo sfateremo certe credenze. Ci saranno episodi che faranno discutere per interpretazioni possibili diverse, ma sarà bello capire come si arriverà a una certa decisione in base al regolamento. Berardi? L'ho detto subito che era chiaramente rosso. Si fa fatica a comprendere però come sulla base del protocollo non ci sarebbe stata revisione VAR. Non c'è stata perché si va nel caso in cui ci sia un chiaro ed evidente errore, ma se un varista trova elementi per dare ragione all'arbitro non può chiamare".