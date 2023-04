Marchetti: “Il Milan è una squadra che ha avuto enormi miglioramenti”

Come scritto nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Luca Marchetti si è soffermato sulla stagione che sta vivendo il Milan. Il noto giornalista, infatti, spiega quanto i rossoneri siano cresciuti sotto la guida dei due dirigenti Maldini e Massara: "Un Milan che ha continuato a lavorare sul solco tracciato da Massara e Maldini, un solco che ha portato prima alla qualificazione in Champions, poi alla vittoria del campionato, oggi alla semifinale di Champions League. Non sempre con un percorso lineare, diretto. Ma certamente in ascesa, pieno non soltanto di valori tecnici ma di programmazione, competenza e gruppo".