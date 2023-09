Marchetti: “Il Milan non ha avuto bisogno dell’algoritmo per Reijnders”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti ha parlato del Milan e dell'acquisto del centrocampista Tijjani Reijnders . Secondo il noto giornalista, infatti, i rossoneri non avrebbero avuto bisogno di alcun algoritmo per individuare un profilo come quello del giocatore olandese o quello di Ruben Loftus-Cheek . Ecco le parole di Marchetti .

"Thuram e Arnautovic all’Inter devono rispettare le aspettative dei tifosi, rispetto magari ai precedenti obiettivi come Lukaku o Balogun. Il campo ha dato delle garanzie al momento, ma tre giornate non sono molte. Sulla narrazione degli algoritmi non credo che il Milanabbia avuto bisogno di essi per identificare come obiettivi Reijnders, Loftus-Cheek o Pulisic". LEGGI ANCHE: Pallone d'oro, ecco i 30 candidati, per il Milan... >>>