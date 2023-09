Pallone d’Oro, la lista dei nominati: nessun giocatore del Milan presente

France Football ha annunciato i 30 giocatori candidati per il Pallone d'Oro, non presente alcun giocatore del Milan

Attraverso il proprio profilo Twitter, France Football ha annunciato i 30 giocatori candidati per il Pallone d'Oro . Presenti ben 8 giocatori, tra la passata stagione e questa corrente, del Manchester City campione d'Europa. Il Napoli scudettato, invece, ne porta due, con Kvaratskhelia e Osimhen , mentre a rappresentare l' Inter c'è Niccolò Barella e l'ormai ex nerazzurro André Onana .

Nessun giocatore del Milan presente

Fa scalpore, invece, l'assenza di giocatori del Milan. Rafael Leao, Theo Hernandez e Mike Maignan non sono presenti nella lista dei 30 nominati, con il portiere francese, però, candidato al premio Yashin. Vero che la passata stagione rossonera non è stata certamente la migliore, ma la presenza in semifinale di Champions League e le prestazioni, soprattutto dell'attaccante portoghese, avrebbero potuto strappare un biglietto per l'ambita cerimonia. LEGGI ANCHE: Nuovo stadio Inter e Milan, il motivo dei progetti diversi >>>