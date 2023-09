Nuovo stadio Milan e Inter: i perché di due progetti diversi

L'edizione online de La Gazzetta dello Sport ha ricostruito i perché della separazione di Inter e Milan per quanto riguarda il nuovo stadio

Cinque anni fa, come riporta la gazzetta.it, Milan e Inter erano sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda la questione stadio . Tanto che arrivò il seguente comunicato: "Diverse le opzioni possibili inclusa la ristrutturazione di San Siro. Riteniamo di poter concludere questa prima fase esplorativa entro la fine del 2018". Oggi i rossoneri e i nerazzurri hanno scelto strade diverse: Zhang a Rozzano, Cardinale a San Donato Milanese . La rosea si chiede il perché di questo cambio di prospettive. Ecco alcuni motivi.

Il caso San Siro

I tempi imposti dalla legge al Comune di Milano per concedere il sì definitivo al progetto della "Cattedrale", primo presentato da Milan e Inter, ha spazientito le società e indirettamente raffreddato le relazioni tra le proprietà. Alla fine a San Siro è stato posto un vincolo: non sarà abbattuto. Per questo entrambe hanno dovuto rivedere i loro piani.