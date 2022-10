Marchetti: “Il Milan può fare sei punti contro Dinamo e Salisburgo” | News

Luca Marchetti, noto giornalista di 'Sky Sport', ha rilasciato delle dichiarazioni sul percorso del Milan in Champions League

Intervenuto su 'TMW Radio', Luca Marchetti ha parlato delle squadre impegnate in Champions League, tra cui anche del Milan. Queste le dichiarazioni del giornalista di 'Sky Sport': "Milan e Inter non devono sentire la pressione delle rispettive partite di Champions. Hanno mostrato di essere in forma, possono fare risultato e la qualificazione è alla portata. L’Inter forse sta messa meglio visto anche il doppio confronto con il Barcellona, ma i rossoneri affrontano due squadre con cui si possono fare 6 punti. Entrambe sono artefici del proprio destino". Dinamo-Zagabria-Milan, la svolta di Pioli: ecco il tridente pesante