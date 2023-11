Marchegiani: “I tanti infortuni condizionano anche le prestazioni”

Intervenuto a Sky Sport, Luca Marchegiani ha parlato del Milan e dell'ennesimo infortunio per un giocatore rossonero: "Pioli non nasconde questo dato, stanno cercando di analizzarlo per risolverlo. Credo che siano diverse le conseguenze: poter ruotare poco i giocatori e non poter fare riposare nessuno condiziona anche la prestazione".