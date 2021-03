Marani: “Il Milan deve centrare la qualificazione in Champions League” | News

Marani: “Il Milan deve saper gestire Ibrahimovic”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Matteo Marani ha parlato del momento del Milan, del lavoro svolto da Pioli in questa stagione e di Zlatan Ibrahimovic. “Pioli ha fatto un lavoro prodigioso, non è da tutti migliorarsi di 20 punti da un anno all’altro. Ora però bisogna centrare l’obiettivo che è quello di centrare la qualificazione in Champions League, la casa del Milan. Via campionato o via Europa League, i rossoneri devono esserci. Il compito non è facile perché è una stagione anomala. Se la squadra di Pioli conclude bene allora può andare in Champions, se la situazione dovesse peggiorare diventa più rischioso. Ibrahimovic? Se rimane non puoi prendere un altro attaccante ingombrante, ma allo stesso tempo ne devi prendere uno che faccia gol. Zlatan è figlio dell’emergenza, ha fatto gli straordinari. Ora bisogna capire come gestirlo”. Intanto il Milan crede ancora nel sogno Haaland.