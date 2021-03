Calciomercato Milan – Haaland possibile? Ecco il prezzo / News

Calciomercato Milan: Haaland, il Borussia Dortmund fissa il prezzo

In questo momento il calcio mondiale sembra all’alba di una rivoluzione generazionale. I nuovi talenti si stanno consacrando e uno di questi è, senza alcun dubbio, Erling Haaland. Il norvegese classe 2000 del Borussia Dortmund segna a raffica, soprattutto in Champions League. La scelta di trasferirsi al Borussia per continuare il proprio percorso di crescita ha pagato e ora sembra davvero pronto per il salto in una grandissima squadra. Il suo procuratore è Mino Raiola, che è già pronto a piazzarlo.

Nei mesi scorsi si era parlato anche del Milan: l’idea era quella che Raiola lo portasse in rossonero per giocare insieme a Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981. Ibra probabilmente giocherà un altro anno e poi lascerà. Così Haaland avrebbe potuto continuare la propria crescita, per poi diventare il suo erede dal nord Europa. Erano discorsi che, però, si potevano fare quando ancora sembrava ci fosse una clausola rescissoria nel contratto di Haaland da 75 milioni.

Sarebbe stato un prezzo molto alto, ma che come investimento per il futuro poteva avere un senso e soprattutto essere ripagato pian piano. Poi, però, si è scoperto che non c’è nessuna clausola nel contratto di Haaaland e che quindi il Borussia Dortmund potrà autonomamente decidere quale sarà il prezzo del giovane norvegese. La cessione ci sarà, perché il ragazzo vuole andare in un grande club e i gialloneri non vogliono fare muro.

Il prezzo, dunque, è stato fissato: secondo la Bild serviranno 150 milioni per aggiudicarselo. È probabile che un po’ si possa scendere, magari giocando con parte fissa e bonus, ma certamente non si andrà sotto i 110 milioni. Una somma che, in ogni caso, taglia decisamente fuori il Milan per il prossimo calciomercato. I rossoneri non possono ancora pensare di fare acquisti di questo tipo. Dovranno, perciò, puntare ad altro. Intanto il Milan osserva un attaccante in Premier League >>>