Mannaert (Bruges): “De Ketelaere al Milan? È sembrata una soap opera”

Vincent Mannaert, dirigente del Bruges, ha raccontato i dettagli della trattativa che ha portato Charles De Ketelaere al Milan in estate

Daniele Triolo

Vincent Mannaert, co-proprietario, amministratore delegato e responsabile del mercato del Bruges, ha raccontato, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, la trattativa che ha portato Charles De Ketelaere al Milan quest'estate. Ecco le sue dichiarazioni.

Sulla trattativa dal punto di vista del Bruges: «Una negoziazione normale, però lunghissima. A tutti noi è sembrata una soap opera. Ho venduto Loïs Openda in 72 ore, per De Ketelaere i giorni non bastavano mai».

Sull'aver avuto paura che potesse saltare tutto: «Mai. C’è stato molto stress ma il Milan è venuto a Bruges per incontrarci ... e non lo fai se non sei davvero interessato».

Su come sono Paolo Maldini e Frederic Massara al tavolo di una trattativa: «Conoscevo Massara dai tempi della Roma, Maldini è stato una scoperta. Sono stati professionali, in un contesto di grande rispetto. Probabilmente nel momento delicato hanno messo pressione più agli agenti, minacciando di far saltare l’affare».

Curiosità: chi chiamava per tenere viva la trattativa? «Chiama sempre chi vuole comprare ...».

Su come vede De Ketelaere al Milan: «Per me è un giocatore molto forte, può diventare un top di una squadra top».

Su cosa deve fare il ragazzo per diventarlo e qual è il rischio maggiore: «Deve mettere qualche chilo di muscoli, è quella la sfida principale. Ha un vantaggio: una grande capacità di adattarsi in fretta. Se l’allenatore gli spiega una cosa, lui la porta immediatamente in campo».

Sulla pressione di 'San Siro': «Charles sa che cosa aspettarsi e nelle gare con più pressione ha sempre fatto bene. All'esordio in Champions League, contro il PSG, sembrava fosse lì da due anni».