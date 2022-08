Calciomercato Milan – Difesa, pronto un gran colpo a fine agosto

Mancano 20 giorni alla fine del calciomercato estivo ed il Milan deve ancora trovare i sostituti di Alessio Romagnoli e Franck Kessié, inizialmente individuati in Sven Botman e Renato Sanches. Poi, però, per motivi di budget (il primo) e di una scelta diversa del giocatore (il secondo), i due si sono accasati rispettivamente a Newcastle e PSG. I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara, comunque, sono pienamente operativi per accontentare il tecnico Stefano Pioli.