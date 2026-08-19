Intervenuto nel post partita di United-Milan, l'ex red devils Gary Neville ha voluto parlare della prestazione della sua ex squadra
Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?
Il colpo subito contro il Milan ha lasciato degli strascichi pesanti in casa United. La prestazione offerta dal club inglese di fronte alla squadra di Amorim non è passata inosservata agli occhi dei grandi ex del club, con Gary Neville. in prima linea he ha criticato l'atteggiamento e la gestione della sfida.
Milan, senti Neville: "L'ossessione su Amorim? Ridicola"L'ex storico difensore e capitano dei Red Devils ha utilizzato parole molto pesanti per commentare il passaggio a vuoto della sua ex squadra, puntando il dito contro la preparazione mentale del match e i clamorosi vuoti tattici emersi a gara in corso:
"L'ossessione che c'era di battere Amorim era ridicola. Lo United è stato massacrato da una squadra priva di diversi titolari e che ha sfruttato gli spazi lasciati vuoti. Loro non vincevano da tre partite."
Secondo Neville le difficoltà emerse sul terreno di gioco non possono essere giustificate come semplici scorie del calcio estivo. La mancata capacità di arginare la ripartenza dei rossoneri mette a nudo le grandi lacune di organico presenti che necessitano degli interventi immediati.
La diagnosi finale dell'ex terzino è netta e non lascia spazio ad altre interpretazioni: per colmare il vuoto l'unica strada percorribile passa attraverso la sessione dei trasferimenti, con nuovi giocatori da comprare:
La soluzione è acquistare nuovi calciatori".
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