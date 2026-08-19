Il colpo subito contro il Milan ha lasciato degli strascichi pesanti in casa United. La prestazione offerta dal club inglese di fronte alla squadra di Amorim non è passata inosservata agli occhi dei grandi ex del club, con Gary Neville. in prima linea he ha criticato l'atteggiamento e la gestione della sfida.

Milan, senti Neville: "L'ossessione su Amorim? Ridicola"

"L'ossessione che c'era di battere Amorim era ridicola. Lo United è stato massacrato da una squadra priva di diversi titolari e che ha sfruttato gli spazi lasciati vuoti. Loro non vincevano da tre partite."

L'ex storico difensore e capitano dei Red Devils ha utilizzato parole molto pesanti per commentare il passaggio a vuoto della sua ex squadra, puntando il dito contro la preparazione mentale del match e i clamorosi vuoti tattici emersi a gara in corso:

Secondo Neville le difficoltà emerse sul terreno di gioco non possono essere giustificate come semplici scorie del calcio estivo. La mancata capacità di arginare la ripartenza dei rossoneri mette a nudo le grandi lacune di organico presenti che necessitano degli interventi immediati.

La diagnosi finale dell'ex terzino è netta e non lascia spazio ad altre interpretazioni: per colmare il vuoto l'unica strada percorribile passa attraverso la sessione dei trasferimenti, con nuovi giocatori da comprare:

La soluzione è acquistare nuovi calciatori".