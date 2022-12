Maldini: “Messi, Ibra, il Milan e lo Spezia: vi racconto tutto” | News

"Messi in squadra? Magari... In realtà ho più di una volta a mio papà, ma purtroppo mi sa che non c’è molto da fare. All’età di 7 anni ero già al Milan. Tifo? Non avevo scelta, credo (altra risata, ndr). Il gol realizzato contro il Milan? Due giorni prima della partita avevo capito che avrei giocato e il gol un po’ me lo sentivo. Non ho esultato, dopo mi hanno applaudito. I parenti erano felici, meglio di così per loro non poteva andare. In teoria se un giovane è forte, gioca. Siamo forse un po’ indietro rispetto ad altri Paesi, ma quelli bravi giocano".