Milan, Bakayoko non al top della condizione: le ultime | PM News

Tiemoue Bakayoko non sta vivendo una grande stagione con il Milan. Il centrocampista francese, arrivato nell'estate del 2021 dal Chelsea con l'accordo del prestito biennale, in questa stagione non ha mai giocato una partita ufficiale. Segno di come l'ex Napoli sia ormai fuori dagli schemi tattici di Stefano Pioli e, di conseguenza, anche dal progetto tecnico del club. In questi giorni Bakayoko si trova a Doha e non essendo impegnato al Mondiale molti hanno pensato che si trovasse lì per passare dei giorni di vacanza. In realtà le cose non vanno esattamente così.