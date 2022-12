Milan, che affare mancato! Oggi illumina la mediana di una rivale

Il Milan aveva monitorato a suo tempo un giocatore, che oggi illumina il centrocampo di una rivale, ritenendolo non adatto a vestire rossonero

Fabio Barera

Il campionato di Serie A è ormai fermo da due settimane per dare spazio ai Mondiali di Qatar 2022. La situazione, appena prima della sosta, vedeva il Napoli in testa alla classifica con 8 lunghezze di vantaggio sul Milan secondo. Tra tutti i partenopei, ce n'è però uno che nell'ultimo anno ha avuto una crescita esponenziale, che mai ci si sarebbe aspettati.

Il giocatore in questione è Stanislav Lobotka, fulcro della mediana del Napoli e vero perno del gioco degli azzurri. Nessuno probabilmente si aspettava un exploit come quello che sta vivendo lo slovacco, date anche le prestazioni mostrate in precedenza e l'impiego che ne avevano fatto gli allenatori.

E pensare che quando ancora giocava al Celta Vigo, Lobotka poteva approdare al Milan, ma chi lo aveva visionato non ne era rimasto particolarmente impressionato. Danilo Pagni, infatti, in un'intervista rilasciata alla trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc, racconta questo particolare retroscena. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Danilo Pagni su Lobotka — "Io andai a vedere Lobotka quando giocava al Celta Vigo e non ero convintissimo di lui e scrissi "Attualmente non è da Milan". Gattuso già me ne parlava bene di lui, ma io lo vedevo un po' arrotondato. Lobotka mi dava l'impressione ancora di non essere un giocatore da Milan, ma oggi a distanza di 4 anni ha fatto il vaccino tecnico del campionato italiano". Mercato Milan, Schira rivela: "Doveva arrivare, ma ...". Ecco il nome >>>