Calciomercato Milan – Schira rivela: “Stava per arrivare e invece …”

L'esperto di calciomercato Nicolò Schira ha rivelato come il Milan fosse davvero vicino ad acquisire un giocatore, che poi cambiò idea

Fabio Barera

Ci sono tanti giocatori che erano parecchio attesi in questi Mondiali di Qatar 2022, ma che per un motivo o per l'altro hanno deluso le aspettative; tra le selezioni da cui ci si aspettava di più c'è senza dubbio la Serbia, uscita definitivamente dalla rassegna iridata dopo la sconfitta con la Svizzera.

Nella formazione balcanica militano diversi rappresentanti del campionato di Serie A, ma anche calciatori che ci sarebbero potuti essere e invece hanno scelto un'altra strada. È questo il caso, ad esempio, di Dusan Tadic, grande talento in forza all'Ajax, che ha senza dubbio deluso ai Mondiali, non mostrando mai le sue qualità fino in fondo.

Tadic, infatti, negli scorsi anni avrebbe potuto tranquillamente lasciare l'Olanda per approdare in altre formazioni, tra cui il Milan, perché le offerte le aveva, ma ha deciso di rinnovare con l'Ajax. In tal modo ha chiuso la porta anche ad un possibile upgrade personale.

Milan, Dusan Tadic poteva essere rossonero — E sullo stesso Tadic si è espresso Nicolò Schira. L'esperto di calciomercato si è reso protagonista di un botta e risposta su Twitter con un utente che sottolineava come il serbo sia un giocatore clamoroso e meritasse una carriera migliore. Di seguito la sua replica.

"Ha bisogno della comfort zone. Rifiutò Milan e Manchester United qualche anno fa per rinnovare con l'Ajax ...". Un vero peccato per il Diavolo, visto quanto è forte Tadic e, soprattutto, quanto incida nelle fortune per le sue squadre, in termini di gol ed assist, nonostante un'età non più verde. Mendes propone un'alternativa a Ziyech: le ultime di mercato >>>