Calciomercato Milan – Ziyech possibile, ma Mendes propone un’alternativa

Mondiali in Qatar in pieno svolgimento - siamo giunti agli ottavi di finale della competizione iridata - e, con la Serie A ancora ferma, le attenzioni di tifosi e addetti ai lavori, inevitabilmente, sono sul calciomercato. Il Milan, a gennaio, non dovrebbe fare grandissime cose. Si parla di un paio di ritocchi, tra centrocampo e trequarti, nel caso in cui si verifichino una o due uscite. Di certo, Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno mai rinunciato ad un loro vecchio pallino.