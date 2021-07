Calciomercato Milan – Addio Tadic: ha rinnovato il contratto con l’Ajax

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Dusan Tadic, che era finito nel mirino dei rossoneri, ha deciso di restare ancora ad Amsterdam

Sfuma definitivamente uno degli obiettivi di calciomercato del Milan per la trequarti. Dusan Tadic , classe 1988 , fantasista serbo in forza all' Ajax , infatti, ha deciso di rinnovare il proprio contratto con i 'Lancieri' di Amsterdam.

"Non è un segreto che Dusan giochi un ruolo molto importante per il nostro club - ha detto ai canali ufficiali dell'Ajax l'ex portiere Edwin van der Sar, oggi direttore generale degli olandesi -. Dentro e fuori dal campo è un vero leader. Quindi è fantastico poterlo tenere qui ancora a lungo. È in uno stato di forma eccellente e sarà un valore aggiunto per l'Ajax negli anni a venire".